Napoli bate o Genoa e fica perto da Liga dos Campeões O sonho do torcedor napolitano está mais próximo de acontecer. Se a conquista do título do Campeonato Italiano está difícil - são seis pontos de desvantagem para o líder Milan (74 a 68), com apenas mais nove a disputar e uma partida a mais que o time de Milão -, a classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ficou mais próxima com a vitória sobre o Genoa por 1 a 0, neste sábado, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 35.ª rodada da competição.