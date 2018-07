Napoli bate Palermo fora de casa no Campeonato Italiano O Napoli conseguiu uma importante vitória neste domingo para seguir forte na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Fora de casa, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Nápoles derrotou o Palermo por 3 a 1, obtendo o seu segundo triunfo consecutivo na competição. Já o Palermo completou a sua quinta partida seguida sem vitória.