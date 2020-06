Napoli bate Verona e segue na briga pelas primeiras posições do Italiano

Em seu primeiro jogo na retomada do Campeonato Italiano, o Napoli não decepcionou e venceu o confronto direto com o Verona, pelo placar de 2 a 0, nesta terça-feira, fora de casa. Com o triunfo, a equipe de Nápoles segue na briga pelas primeiras posições da tabela, de olho na vaga das competições europeias.

O Napoli vinha no embalo da conquista da Copa da Itália, na semana passada. Com a vitória nesta 27ª rodada, a equipe comandada pelo técnico Gennaro Gattuso chegou aos 42 pontos, na sexta posição do Italiano. O Verona estacionou nos 38, na nona posição da tabela.

Leia Também Barcelona derrota Athletic Bilbao, reage no Espanhol e retoma liderança

Os gols do Napoli foram marcados por Arkadiusz Milik e Hirving Lozano, aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 45 do segundo, respectivamente. Na etapa final, o Verona teve um gol, anotado por Marco Davide Faraoni, anulado.

Pela mesma rodada do Italiano, que ainda não ganhou o mesmo embalo de outros Europeus, o Cagliari bateu o SPAL por 1 a 0, fora de casa. O visitante é o 10º colocado, com 35 pontos, enquanto o SPAL é o penúltimo, na zona de rebaixamento.

Também longe do seu estádio, o Parma goleou o Genoa por 4 a 1. Andreas Cornelius marcou três dos quatro gols dos visitantes, que chegaram aos 39 pontos, na sétima posição. O Genoa é o 17º, com 25, na beira da zona da degola.

Já o Torino derrotou a Udinese pelo placar de 1 a 0, em casa. O time de Turim ocupa o 14º posto, um à frente do rival de Údine.