Napoli cai para a Atalanta em casa e volta a perder no Italiano após 14 jogos

A Atalanta freou o ótimo momento do Napoli no Campeonato Italiano. Sem perder na competição há 14 partidas, o time napolitano caiu neste sábado diante do adversário de Bérgamo, mesmo atuando em casa, por 2 a 0. Mattia Caldara marcou os dois gols e foi o destaque da partida.

Além de quebrar a sequência do rival, o triunfo fez a Atalanta se aproximar justamente do Napoli. Fazendo ótima campanha nesta temporada, o time de Bérgamo chegou a 51 pontos, na quarta colocação da tabela. Os napolitanos estão uma posição acima, com 54.

Apesar da derrota, o Napoli foi superior no início da partida e foi o primeiro a assustar. Logo no começo da partida, Insigne aproveitou sobra na entrada da área e bateu colocado, com estilo. A bola tocou no travessão e saiu. O time da casa seguiu pressionando, mas aí apareceu a estrela do goleiro Berisha.

Depois de tantas chances desperdiçadas, o Napoli foi castigado aos 28 minutos. Após escanteio cobrado da direita e desvio na primeira trave, Caldara apareceu livre na área para cabecear para a rede.

No segundo tempo, o cenário do jogo foi mantido. O Napoli insistia no ataque, mas via Berisha e a defesa da Atalanta barrarem as tentativas. Aos 21 minutos, Kessie foi expulso e deixou os visitantes com um jogador a menos.

Quando parecia que a pressão do Napoli seria insustentável, veio o balde de água fria somente três minutos depois. Spinazzola avançou pela esquerda e cruzou para Caldara, que finalizou de primeira para a rede. Daí em diante, a Atalanta se fechou ainda mais na defesa e garantiu o resultado.

Em busca da recuperação, o Napoli terá pela frente na terça-feira a Juventus, fora de casa, pela semifinal da Copa da Itália. Já a Atalanta volta a campo somente no domingo que vem, dia 5 de março, quando recebe a Fiorentina pelo Italiano.