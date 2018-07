Napoli confirma a contratação do argentino Higuaín

NÁPOLES - Com três dias de atraso, que serviram para acertar os últimos detalhes de um contrato de cinco temporadas, a direção do Napoli, através de seu presidente Aurélio De Laurentiis, confirmou oficialmente neste sábado a contratação do centroavante argentino Gonzalo Higuaín, que defendia o Real Madrid. Os clubes não revelaram os valores da transferência, mas especula-se que tenha sido por cerca de 40 milhões de euros (pouco menos de R$ 120 milhões).

Higuaín chegou a Nápoles na última quinta-feira e realizou os exames médicos protocolares. No entanto, a demora para assinar o contrato gerou alguma especulação sobre a negociação. Neste sábado, De Laurentiis acabou com o mistério em seu Twitter. "Esta manhã assinamos o contrato com Higuaín. Esta é a foto que todos esperavam", escreveu o presidente junto com uma foto em que mostra o argentino sorridente colocando a sua assinatura no papel.

Contratado para substituir o uruguaio Edinson Cavani, que se transferiu ao Paris Saint-Germain e rendeu 64 milhões de euros (R$ 192 milhões) aos cofres do Napoli, Higuaín será apresentado à torcida nesta segunda, pouco antes do amistoso da equipe napolitana contra o Galatasaray, da Turquia, no estádio San Paolo, em Nápoles.