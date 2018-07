Napoli confirma contratação de Higuaín e Reina

ROMA - A diretoria do Napoli enfim confirmou as contratações do atacante Gonzalo Higuaín, ex-Real Madrid, e do goleiro Pepe Reina, do Liverpool. Eles foram aprovados nos exames médicos realizados nesta quarta-feira e já devem se juntar ao elenco do clube italiano nesta semana.

Os acertos foram oficializados através da página do Napoli no Twitter. O clube chegou a postar uma foto de Higuaín ao lado do técnico Rafa Benítez e do presidente Aurélio De Laurentiis. "Bem-vindo, Gonzalo", registrou o dirigente, em seu perfil pessoal.

O atacante já havia sido recebido com festa por cerca de 100 torcedores mais cedo nesta quarta ao desembarcar em Nápoles. O clube ainda não divulgou quando os dois jogadores serão apresentados oficialmente, mas De Laurentiis avisou que haverá uma "grande festa" na cidade na segunda-feira.

Primeiro a ser submetido aos testes físicos e médicos, Reina disse estar feliz por trabalhar novamente ao lado de Benítez, seu técnico no Liverpool. "Trabalhei com ele durante cinco anos e sempre me dei muito bem com ele", declarou o goleiro reserva da seleção da Espanha.

Contratação mais badalada, Higuaín chega ao Napoli com a missão de substituir o ídolo Edinson Cavani, negociado com o Paris Saint-Germain. Foi a venda do jogador que permitiu ao clube italiano comprar os direitos do ex-atacante do Real e do ex-goleiro do Liverpool.