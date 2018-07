Napoli confirma contratação do zagueiro Albiol

MADRI - A diretoria do Napoli confirmou neste domingo a contratação do zagueiro Raúl Albiol, que estava no Real Madrid. O jogador espanhol assinou contrato por quatro temporadas com o clube de Nápoles, que não revelou os detalhes financeiros da transação. A imprensa italiana, porém, informa que o Napoli vai pagar 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões).

Albiol é o segundo jogador do Real Madrid a ser contratado pelo clube italiano na atual janela de transferências. Antes, o atacante espanhol José Callejón já havia chegado ao Napoli, que vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e agora é dirigida pelo técnico Rafa Benítez.

No Napoli, o treinador espanhol vai se reencontrar com Albiol, a quem dirigiu no Valencia. O jogador também passou pelo Getafe antes de chegar ao Real Madrid em 2009. Com 40 partidas disputadas pela seleção espanhola, o zagueiro esteve no elenco que foi bicampeão da Eurocopa, em 2008 e 2012, e faturou o título da Copa do Mundo de 2010. Ele também fez parte do grupo que foi finalista da última Copa das Confederações, como reserva, assim como vinha sendo no Real Madrid.

Após contratar Callejón e Albiol, o Napoli pode buscar mais um reforço no Real Madrid. O presidente do clube, Aurélio De Laurentiis, revelou na última quarta-feira que está interessado no atacante argentino Gonzalo Higuaín após vender o uruguaio Edinson Cavani ao Paris Saint-Germain.