Napoli consegue vitória fora contra Torino e encaminha 3ª posição no Italiano

O Napoli bateu o Torino pelo placar mínimo na manhã deste sábado e, com chances remotas de título, se aproxima de terminar o Campeonato Italiano na terceira colocação. O time azul de Nápoles visitou o Torino no estádio Olímpico Grande Torino pela 36ª rodada e venceu por 1 a 0, com gol de Fabián Ruiz no segundo tempo.

Terceiro colocado, com 73 pontos, o Napoli ainda possui chances matemáticas de título, que acabarão caso o Milan vença nesta rodada. O último título italiano do Napoli foi na temporada 1989/1990. O time vinha oscilando nas últimas partidas, mas embala duas vitórias seguidas e aproveita o tropeço da Juventus para abrir quatro pontos de vantagem no terceiro lugar. Já o Torino, que não perdia há seis jogos, volta a tropeçar e fica na 10ª colocação, com 47 pontos.

Leia Também Napoli atropela Sassuolo e se mantém vivo na disputa pelo título na Itália

A partida demorou um pouco para esquentar. Sempre muito perigoso, Belotti cabeceou firme e quase abriu o placar para o Torino na primeira grande chance do jogo. Ospina saltou e fez uma belíssima defesa. Um pouco mais cauteloso, o Napoli chegou em chute perigoso de fora da área feito por Zambo Anguissa.

Nos minutos seguintes, o volume do jogo do Napoli foi maior que o do Torino. Ainda assim, o time de Luciano Spalletti não encontrou inspiração para criar grandes chances de marcar. O time visitante chegou a finalizar algumas vezes, mas o goleiro Berisha teve tranquilidade para defender todas elas.

O segundo tempo também começou de forma sonolenta, com muito mais marcação do que grandes lances. Aos 14 minutos, Osimhen recebeu na área, ganhou de Bremer e deu passe de calcanhar para Mertens, que foi derrubado pela marcação. A arbitragem marcou pênalti. Lorenzo Insigne foi para a cobrança, mas não conseguiu superar Berisha, que pulou para o canto direito e espalmou para escanteio.

O Napoli seguiu tendo chances e Insigne saiu na cara do gol, mas foi travado pela zaga na hora de finalizar. Quando conseguia finalizar, Berisha tratava de defender o Torino. O time de Turim também assustou em mais uma chegada de Belotti, que finalizou cruzado.

O gol demorou, mas saiu aos 27 minutos, com Fabián Ruiz. O Napoli pressionou a saída de bola do Torino, camisa 8 do time de Nápoles recuperou, partiu para cima e finalizou por baixo das pernas de Berisha para fazer 1 a 0. Na reta final, o Torino pressionou pelo empate, mas Ospina foi firme para garantir o resultado.

O Napoli encerra sua campanha em casa no Campeonato Italiano contra o Genoa no domingo (15). Na última rodada, o time de Spalletti visita o Spezia. Já o Torino visita o Hellas Verona no próximo sábado e encerra sua campanha em casa diante da Roma.