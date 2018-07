Napoli contrata atacante colombiano do Estudiantes

Com passagem pela seleção colombiana Sub-20, Zapata atraiu o interesse de alguns clubes europeus, como West Ham, Benfica e Lyon. Mas foi o Napoli quem fechou negócio com o Estudiantes, pagando cerca de 8 milhões de euros para poder ficar com o jogador.

Depois de ter sido vice-campeão italiano na temporada passada, o Napoli perdeu seu principal jogador, o atacante uruguaio Cavani, vendido ao Paris Saint-Germain. Mas vem investindo bastante em reforços. Antes de Zapata, o clube já contratou o atacante argentino Higuaín, o goleiro espanhol Reina, o goleiro brasileiro Rafael e o zagueiro espanhol Albiol.