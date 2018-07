Napoli contrata ex-técnico do Empoli para substituir Rafa Benítez

O Napoli anunciou a contratação de Maurizio Sarri, ex-técnico do Empoli, como novo comandante do time. Ele chega para substituir Rafa Benítez, que deixou o clube italiano para assumir o Real Madrid. Oficializado na noite desta quinta-feira, Sarri pode ser considerado uma aposta de risco para o Napoli, pois até a última temporada do futebol europeu ele nunca havia dirigido uma equipe da primeira divisão do futebol italiano.

Substituto do demitido Carlo Ancelotti no Real, Benitez optou por não renovar o seu contrato com o clube de Nápoles depois de ter levado o time ao quinto lugar do Campeonato Italiano na temporada passada, na qual uma derrota para a Lazio na rodada final da competição encerrou as chances de a equipe se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Sarri, de 56 anos, nasceu em Nápoles e trilhou uma longa carreira por clubes de divisões menores da Itália, sendo que conduziu o Empoli à elite do futebol do país e terminou o campeonato passado da Série A nacional em 15º lugar, em uma campanha de oito vitórias, 18 empates e 12 derrotas.

O novo comandante do Napoli começou a sua carreira de técnico em 1990 e desde então dirigiu Stia, Faellese, Cavriglia, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento e finalmente o Empoli, clube onde estava desde 2012.