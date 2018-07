Napoli contrata jovem meia brasileiro do Verona

NÁPOLES - O Napoli acertou neste sábado a contratação do jovem meia brasileiro Jorginho, que estava no Verona, também da primeira divisão do Campeonato Italiano. Nascido no Brasil, o jogador de 22 anos mora na Itália desde criança e vem fazendo sucesso na atual temporada.

O Verona vem fazendo surpreendente campanha, em sexto lugar no Campeonato Italiano. E Jorginho, com sete gols marcados, chamou a atenção de outros clubes. Assim, o Napoli investiu na contratação do jogador, com quem assinou contrato até a temporada 2017/2018.

"Estou muito feliz de vestir essa camisa. O Napoli é um grande clube", afirmou Jorginho, que estava em sua terceira temporada no Verona, onde começou a carreira profissional. "Vai ser ótimo jogar no Estádio San Paolo. Não posso esperar para começar minha aventura em azul."

No Napoli, que ocupa atualmente o terceiro lugar no Campeonato Italiano, Jorginho terá a companhia de outros dois jogadores brasileiros: o goleiro Rafael (ex-Santos) e o zagueiro Bruno Uvini (ex-São Paulo) - este último, porém, negocia uma possível volta ao Brasil.