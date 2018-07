Napoli contrata meia holandês e empresta Fernandez ao Swansea

O Napoli anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do meio-campista holandês Jonathan de Guzman e também confirmou a venda do zagueiro argentino Federico Fernandez ao Swansea. Antes jogador do Villarreal, De Guzman passou as duas últimas temporadas do futebol europeu justamente no Swansea, pelo qual marcou nove gols em 59 partidas disputadas.

Com 26 anos de idade, o meia participou de todas as sete partidas que a Holanda fez na Copa do Mundo de 2014, sendo a última delas contra o Brasil, na disputa do terceiro lugar, em Brasília, onde ajudou o seu país a bater o time de Felipão por 3 a 0.

Já Fernandez estava no Napoli desde 2011, quando foi contratado junto ao Estudiantes, da Argentina. Também presente no último Mundial, o defensor de 25 anos disputou quatro dos sete confrontos realizados pela Argentina na competição. Entretanto, acabou não entrando na equipe na final diante da Alemanha, no Maracanã.

Os valores das contratações envolvendo De Guzman e Fernandez não foram reveladas por Napoli e Swansea, sendo que o argentino firmou um contrato de quatro anos com o clube inglês, enquanto o time italiano não revelou o tempo de acordo com o jogador canadense naturalizado holandês, também contratado em definitivo.