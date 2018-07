Napoli contrata o português Rolando e libera Bruno Uvini

NÁPOLES - O Napoli teve um dia agitado no fechamento da janela internacional de transferências, nesta quinta-feira. O clube do sul da Itália contratou o zagueiro português Rolando, um dos destaque do Porto, e também o meia croata Radosevic, revelação do Hajduk Split. Por outro lado, liberou o brasileiro Bruno Uvini para o Siena e o argentino Federico Fernandez para o Getafe.

Rolando, de 27 anos, é jogador da seleção portuguesa e vinha sendo titular absoluto da zaga do Porto. "Estou muito feliz de jogar aqui. Escolhi o Napoli porque é um grande clube, com muitos campeões. Me falaram muito da paizão da torcida e não vejo a hora de experimentar a emoção de jogar no San Paolo", disse ele, que já fez exames médicos e assinou contrato de empréstimo.

O Napoli também aproveitou o fim da janela para pequenas transações. O croata Radosevic tem apenas 18 anos, mas já é da seleção. Ele também chega por empréstimo. Por outro lado, o clube italiano cedeu Bruno Uvini, ex-São Paulo, para o Siena, até o fim da temporada. O brasileiro só fez um jogo pelo clube depois de ser contratado por cerca de 3 milhões de euros, em agosto. Federico Fernandez, zagueiro argentino de 23 anos, também foi liberado por empréstimo, para o Getafe.