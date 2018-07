Napoli derrota a Fiorentina e sobe para terceiro no Italiano

Em uma reedição da última decisão da Copa da Itália - em que o Napoli ganhou da Fiorentina por 3 a 1, no estádio Olímpico de Roma -, mais uma vez quem se deu melhor foi a equipe napolitana. Neste domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano, o clube de Nápoles viajou até Florença e, mesmo jogando no estádio Artêmio Franchi, ganhou por 1 a 0, mantendo a boa fase na competição.

Depois de um início de temporada cambaleante, com eliminação na Liga dos Campeões da Europa e tropeços no Campeonato Italiano, o Napoli se encontrou na competição nacional e com a vitória deste domingo, a quinta nos últimos oito jogos, assumiu a terceira colocação, com 21 pontos - agora dentro da zona de classificação ao principal torneio de clubes do continente.

Já a Fiorentina não passa por um bom momento e não consegue reeditar a boa campanha da temporada passada, quando foi vice-campeã da Copa da Itália e ficou em quarto lugar no Campeonato Italiano. Nesta edição, a equipe de Florença ocupa a modesta 10.ª colocação, com 13 pontos.

Em campo, o duelo foi marcado por boas defesas dos dois goleiros brasileiros - Rafael Cabral, do Napoli, e Neto, da Fiorentina -, que estarão com a seleção do técnico Dunga nos amistosos contra Turquia e Áustria, na Europa, nos próximos dias. O arqueiro do time da casa teve muito mais trabalho, já que o Napoli não se intimidou por jogar como visitante e foi ao ataque.

Com boa movimentação de seu setor ofensivo, abastecido pelo meia eslovaco Marek Hamsik, o Napoli foi criando chance atrás de chance e a recompensa veio aos 16 minutos do segundo tempo. O lateral-direito Maggio cruzou rasteiro para a área e o centroavante argentino Higuaín aproveitou rebote da zaga para chutar forte da marca do pênalti para a rede.