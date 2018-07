Napoli derrota Lazio fora de casa e se consolida na 3ª posição do Italiano

O Napoli obteve um excelente resultado neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe surpreendeu a Lazio e venceu por 3 a 0, com dois gols de Insigne e um de Callejón, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado fez o Napoli ficar próximo de se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa: está em terceiro com 67 pontos, sete a mais exatamente do que a Lazio, a quarta colocada - a Juventus lidera com 77 pontos.

Eliminado na semifinal da Copa da Itália pela Juventus, com direito a dois gols de seu ex-ídolo Gonzalo Higuaín, na quarta-feira, o Napoli mostrou não ter ficado abalado com a queda e foi melhor desde o início do jogo deste domingo.

E, após pressionar a Lazio mesmo jogando no Estádio Olímpico de Roma, o Napoli abriu o placar aos 25 minutos, quando Callejón aproveitou passe rasteiro de Hamsik e escorou para as redes.

O gol, contudo, não mudou o panorama do jogo. O Napoli seguiu melhor, desperdiçou oportunidades e finalmente ampliou no início do segundo tempo: depois de receber lançamento no lado esquerdo da área, Insigne tocou na saída do goleiro e fez o segundo. E, já aos 47, da entrada da área, o meia-atacante chutou no canto e sacramentou a importante vitória napolitana.