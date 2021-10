Napoli derrota o Bologna e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira, ao derrotar o Bologna, por 3 a 0, em Nápoles. Com o resultado, a equipe napolitana alcançou os mesmos 28 pontos do Milan, mas fica à frente no saldo de gols (19 a 14).

O Napoli manteve o bom nível de suas apresentações, que proporcionam um ótimo início de campeonato, com nove vitórias e um empate. Com forte marcação na saída de bola do adversário, o time de Marco Domenichini pressionou o Bologna desde o início.

A abertura do placar surgiu exatamente em uma roubada de bola no campo do adversário. Fabián Ruiz recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute para fazer 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Insigne aumentou a vantagem dos anfitriões, ao converter uma penalidade. Ele disparou com força, sem chance de defesa para o goleiro Skorupski.

Como era de se esperar, o Napoli diminuiu um pouco o ritmo na etapa final, mas mesmo assim conseguiu mais uma penalidade, aos 17 minutos. Insigne, mais uma vez, bateu com correção e definiu a vitória.