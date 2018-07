Napoli derrota o Palermo por 3 a 0 e sobe para o segundo lugar no Italiano

O Campeonato Italiano ainda está em sua terceira rodada, mas a briga pelo título desta temporada parece que vai ser a mesma da última. Horas depois de a líder Juventus bater o Sassuolo e manter os 100% de aproveitamento, o Napoli não deixou por menos e derrotou com autoridade o Palermo por 3 a 0, neste sábado, mesmo jogando na Sicília, para se manter na cola da rival.

Com os três pontos obtidos no estádio Renzo Barbera, em Palermo, o Napoli chegou ao sete e assumiu a segunda colocação na tabela de classificação. Mas ainda pode perdê-la para Genoa e Sampdoria, que venceram seus dois primeiros jogos no campeonato e jogam neste domingo contra Fiorentina (em casa) e Roma (como visitante), respectivamente.

Já o Palermo, com apenas um ponto, vai mesmo brigar para fugir da zona de rebaixamento, assim como fez na temporada passada. Está na 17.ª colocação, a última fora da degola, mas terminará a rodada dentro dela porque Empoli e Crotone, ambos ainda sem pontuar, se enfrentam nesta segunda-feira.

Em campo, o Napoli poupou alguns titulares para a estreia na Liga dos Campeões da Europa - nesta terça-feira, na Ucrânia, contra o Dínamo de Kiev -, mas mesmo assim foi superior. Com mais posse de bola, tentava com paciência furar a defesa do Palermo e conseguiu algumas boas chances de gol, com o zagueiro espanhol Albiol e o atacante italiano Lorenzo Insigne, só que sem sucesso.

Na segunda etapa, os gols saíram. Logo aos dois minutos, após jogada pela esquerda, o meia eslovaco Marek Hamsik pegou de primeira o cruzamento, de dentro da área, e abriu o placar. Aos 5, foi a vez do atacante espanhol José Callejón fazer o segundo do Napoli, de cabeça, depois do cruzamento do Insigne. O terceiro veio aos 21, novamente com Callejón, que chegou a quatro no Campeonato Italiano.