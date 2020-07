Napoli derrota Roma e acirra a briga pelo quinto lugar no campeonato Italiano

O Napoli derrotou a Roma, por 2 a 1, neste domingo, no fechamento da 30.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time de Nápoles alcança os mesmos 48 pontos dos rivais romanos. As duas equipes, que brigam pelo quinto lugar, só são superadas por Atalanta, Internazionale, Lazio e Juventus.

Todos os gols saíram na segunda etapa. Jose Maria Callejon abriu o placar para o Napoli com um belo gol, aos dez minutos. A Roma conseguiu o empate cinco minutos depois com Henrikh Mkhitaryan. A defesa napolitana foi frouxa na marcação e o goleiro Meret foi mal na bola.

O gol da vitória saiu só aos 37 minutos, após lindo chute de Lorenzo Insigne, de fora da área, no ângulo superior esquerdo de Pau Lopez.

O time que somou mais um resultado importante foi o Atalanta, que venceu o Cagliari, fora de casa, por 1 a 0. O time de Bérgamo é o quarto, com 63 pontos, e vai se garantindo na próxima Liga dos Campeões, enquanto o adversário segue com 39 pontos, em 11.º lugar.

Outros resultados deste domingo: Brescia (19.º, com 21 pontos) 2 x 0 Verona (8.º, com 42); Parma (12.º, 39) 1 x 2 Fiorentina (13.º, 34); Udinese (15.º, 32) 2 x 2 Genoa (17.º, 27) e Sampdoria 14.º, 32) 3 x 0 SPAL (20.º, 19 ).