Napoli derrota Torino em casa e já sonha com a Liga dos Campeões

A campanha do Napoli no Campeonato Italiano não é boa, mas o clube ainda tem o direito de sonhar com um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o time do sul do país derrotou o Torino por 2 a 1, no Estádio San Paolo, e entrou na zona de classificação para a Liga Europa, mas já pensa em algo maior.

A vitória levou o Napoli a 39 pontos, na sexta colocação. A distância que o separa da Atalanta, quarta colocada, é de seis pontos - mas é preciso levar em consideração que a equipe de Bérgamo tem dois jogos a mais para disputar. Seja como for, é uma situação animadora para um time que passou muito tempo no meio da classificação do campeonato.

O zagueiro Manolas abriu a contagem aos 18 minutos do primeiro tempo com um gol bem a seu estilo: após uma cobrança de falta de Insigne, o grego pulou mais alto do que os adversários e mandou uma cabeçada que não deu a menor chance de defesa ao goleiro Sirigu.

A torcida do Napoli sofreu bastante antes de comemorar o segundo gol, já aos 34 minutos do segundo tempo. E ele saiu em mais um cruzamento para a área do Torino, desta vez executado por Mertens. A bola atravessou a frente do gol dos visitantes e encontrou o pé direito de Di Lorenzo, que se atirou ao gramado para anotar o tento que garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe napolitana no Italiano.

O Torino, 15.º colocado do campeonato, com 27 pontos, conseguiu diminuir sua desvantagem nos acréscimos, quando Edera marcou de cabeça. Havia, no entanto, muito pouco tempo de jogo a ser disputado e a equipe de Turim não foi capaz de estragar a festa do Napoli, que faz uma campanha de recuperação após um começo de campanha muito ruim.