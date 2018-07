Napoli e Borussia Dortmund goleiam e avançam na Liga Europa; Liverpool respira

Quarto colocado no Campeonato Italiano, o Napoli tem campanha 100% na Liga Europa. Nesta quinta, não tomou conhecimento dos dinamarqueses e goleou com gols de Gabbiadini (duas vezes), Maggio, El Kaddouri e José Callejón. Dos brasileiros do time, só Allan entrou no segundo tempo.

Também pelo Grupo D, o Brugge recebeu o polonês Legia Varsóvia na Bélgica e ganhou por 1 a 0. O time do ex-palmeirense Leandro Pereira foi a quatro pontos e se mantém na briga pelo segundo lugar do grupo contra o Midtjylland, que tem seis. O Napoli lidera com 12 e já garantiu a primeira colocação, enquanto o Legia é o lanterna, com só um ponto.

Em Dortmund, o Borussia manteve sua ótima sequência na temporada. Ao fazer 4 a 0 no Qabala, chegou à sexta vitória seguida. Nos últimos cinco jogos, fez 22 gols. Desta vez, os três homens de frente do time foram às redes: Mkhitaryan, Aubameyang e Reus. Zenjov ajudou fazendo um gol contra.

A vaga na próxima fase está garantida porque, no outro jogo do Grupo C, o Krasnodar, da Rússia, venceu o PAOK, da Grécia, por 2 a 1. Com 10 pontos, o Borussia não pode mais ser alcançado pelo PAOK, terceiro colocado, que tem três. O Krasnodar foi a sete e se prepara para, daqui a três semanas, receber o Borussia na briga pelo primeiro lugar.

Também na Rússia, o técnico Jürgen Klopp preferiu deixar Philippe Coutinho e Lucas Leiva no banco já pensando na partida de domingo contra o Crystal Palace, pelo Inglês. Com um time misto, o Liverpool sofreu, mas venceu o Rubin Kazan por 1 a 0. No gol, Roberto Firmino viu Jordan Ibe livre e tocou. O atacante correu com a bola dominada, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Depois de três empates nas três primeiras rodadas do Grupo B, o Liverpool alcançou sua primeira vitória e chegou aos seis pontos. Na Suíça, o francês Chantôme marcou um gol contra aos 49 minutos do segundo tempo e garantiu ao Sion o empate em 1 a 1 com o seu time, o Bordeaux. O suíços lideram, com oito pontos, enquanto os franceses têm três. Na próxima rodada tem Liverpool x Bordeaux na Inglaterra.

MAIS JOGOS - Pelo Grupo A, o surpreendente Molde, da Noruega, foi até a Escócia e venceu o Celtic por 1 a 0, chegando aos 10 pontos e garantindo vaga na próxima fase. Já na Holanda, o Ajax ficou no 0 a 0 com o Fenerbahce de Diego (ex-Santos), Souza (ex-São Paulo) e Van Persie. Os turcos têm cinco pontos, os holandeses três e os escoceses dois. Dos três times tradicionais, só um vai avançar.

No Grupo E não há nenhuma equipe de camisa tão pesada. O Rapid Viena aproveita e já está classificado, com campanha 100%. Nesta quinta, a equipe austríaca foi à República Checa e venceu o Viktoria Plzen por 2 a 1, chegando aos 12 pontos. O Villarreal venceu o Dínamo Minsk pelo mesmo placar, na Bielo-Rússia, com dois gols de Soldado, e chegou aos nove. Líder e vice-líder se enfrentam na próxima rodada, na Espanha.

Por fim, pelo Grupo E, o francês N''Koudou marcou o gol da vitória do Olympique de Marselha sobre o português Braga, por 1 a 0, e o Slovan Liberec, da Eslovênia, surpreendeu o Groningen vencendo por 1 a 0 na Holanda. A chave tem o Braga em primeiro, com nove, seguido de perto por Slovan Liberec (sete) e Olympique (seis).