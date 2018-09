Napoli é derrotado pela Sampdoria fora de casa e perde a primeira no Italiano

Vice-campeão do Campeonato Italiano na última temporada, o Napoli sofreu sua primeira derrota na terceira rodada do torneio nacional. Irreconhecível neste domingo, o time napolitano levou 3 a 0 da Sampdoria, fora de casa, no Estádio Luigi Ferraris, e perdeu os 100% de aproveitamento.

O francês Gregoire Defrel marcou os dois primeiros gols e o veterano Quagliarella fechou a conta com um belo gol de calcanhar no final da partida para dar os primeiros pontos à Sampdoria na competição e tirar a equipe de Gênova da zona de rebaixamento.

O Napoli, por sua vez, estaciona nos seis pontos, na quinta posição, e vê a rival e líder Juventus permanecer como a única equipe que venceu os três jogos na competição. Em campo, o time do técnico Carlo Ancelotti, que optou por deixar Callejón e Mertens no banco de reservas, não apresentou o bom futebol das últimas temporadas e das rodadas anteriores, sendo facilmente dominado.

Outro time que também tem 100% de aproveitamento no campeonato é a Fiorentina, que, no entanto, teve o jogo da primeira rodada adiado. O time de Florença venceu a Udinese em casa neste domingo por 1 a 0, com gol de Benassi, e ocupa a terceira posição, com seis pontos. A Udinese perdeu a invencibilidade e agora está no décimo lugar, com quatro pontos.

O Sassuolo, surpresa neste começo de competição, goleou o Genoa por 5 a 3 em casa para manter a invencibilidade, chegar aos sete pontos e assumir a vice-liderança na tabela de classificação.

Nos outros jogos deste domingo, Chievo e Empoli empataram sem gols, o Cagliari bateu a Atalanta fora de casa por 1 a 0, mesmo placar do primeiro triunfo da Lazio na competição sobre o Frosinone em casa, no Estádio Olímpico, em Roma, e da vitória do Torino diante do SPAL, em casa, sendo que este confronto chegou a ser paralisado por causa da chuva, que deixou o campo em condições ruins.