Napoli e Juventus vencem e esquentam disputa pelas primeiras posições do Italiano

Napoli e Juventus venceram seus jogos neste domingo e esquentaram a briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. O time de Nápoles entrou em campo mais cedo e bateu o Venezia por 2 a 0, superando o Milan na tabela. Na sequência, a Juventus fez a lição de casa contra o Verona e entrou na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Em Turim, o time da casa venceu por 2 a 0. Vlahovic anotou o primeiro gol da partida aos 13 minutos do primeiro tempo, com assistência de Dybala. No segundo tempo, Zakaria ampliou a vantagem dos anfitriões aos 16 minutos, aproveitando passe de Morata.

O resultado levou a Juventus aos 45 pontos. O time de Turim subiu do quinto para o quarto lugar da tabela, na zona de classificação, mas longe do Milan, o terceiro colocado. No sábado, no clássico de Milão, o Milan venceu a Inter e chegou aos 52 pontos.

No entanto, neste domingo, perdeu a vice-liderança para o Napoli, que chegou aos mesmos 52 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A Inter sustenta a ponta, com 53 pontos e um jogo a menos que os três adversários logo abaixo na classificação.

Fora de casa, o Napoli fez valer o favoritismo sobre o modesto Venezia. Os gols saíram somente no segundo tempo. Aos 14 minutos, Osimhen aproveitou levantamento de Politano e abriu o placar de cabeça. O segundo veio apenas aos 55 minutos, com Petagna.

A partida se estendeu nos acréscimos porque, aos 50, Tyronne Ebuehi acertou dura falta em Dries Mertens e levou o cartão vermelho direito. O lance precisou ser revisado pelo VAR. O tempo extra também se deveu a um improvável choque entre o próprio Ebuehi e o árbitro da partida, Maurizio Mariani, minutos antes. Ambos precisaram de atendimento médico em campo.

Na briga pela vaga na Liga dos Campeões, a Atalanta tropeçou neste domingo. Em casa, foi batida pelo Cagliari por 2 a 1. Pereiro marcou os dois gols dos visitantes, que jogaram a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais em campo. Musso havia sido expulso, com vermelho direito, aos 8 minutos. Palomino anotou o gol da Atalanta, que caiu para o quinto lugar, com 43 pontos, ao ser superada pela Juventus na tabela.

Em casa, a Sampdoria goleou o Sassuolo por 4 a 0, com gols de Caputo, Sensi, Conti e Candreva, em cobrança de pênalti, nos acréscimos. O time anfitrião chegou aos 23 pontos, mas segue perto da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar, apenas duas posições acima da zona da degola.

Ainda neste domingo, a Udinese fez 2 a 0 no Torino, em casa, enquanto Bologna e Empoli empataram sem gols no estádio da primeiro.