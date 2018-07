Napoli e Porto passam para as oitavas da Liga Europa; Shakhtar cai fora

LONDRES - De forma sofrida, Napoli e Porto conseguiram nesta quinta-feira as suas classificações às oitavas de final da Liga Europa. Vindo da Liga dos Campeões por terem sido terceiro colocados de seus grupos, italianos e portugueses passaram sufoco contra Swansea City, do País de Gales (que joga no Campeonato Inglês), e Eintracht Frankfurt, da Alemanha. As surpresas ficaram por conta das quedas de Shakhtar Donetsk, Lazio e Ajax.

No estádio San Paolo, em Nápoles, o Napoli derrotou o Swansea City por 3 a 1, mas o placar folgado não mostra a dificuldade que o time italiano teve em campo. No primeiro tempo, Insigne marcou um belo gol, mas o clube galês conseguiu o empate com De Guzmán. Com a vantagem de poder empatar com gols depois do 0 a 0 na ida, os visitantes se fecharam na segunda etapa e arriscaram, com perigo, alguns contra-ataques. O Napoli tentou de tudo quanto é jeito um gol e o obteve somente aos 33 minutos com o Higuaín. Nos acréscimos, Inler fez mais um e tirou os italianos do sufoco.

Nas oitavas de final, o Napoli terá o Porto pela frente. Na Alemanha, os portugueses precisavam vencer por terem ficado no 2 a 2 na ida. E as coisas se complicaram com dois gols do Eintracht Frankfurt - de Aigner e Meier. O Porto correu atrás do empate e conseguiu com Eliaquim Mangala, autor dos dois gols. Assim, o duelo iria para a prorrogação, mas o time alemão ficou na frente novamente com Oczipka. Só aos 41 minutos do segundo tempo veio a salvação portuguesa com o gol de Nabil Ghilas.

Se Napoli e Porto passaram, o mesmo não se pode dizer de alguns clubes mais tradicionais na Europa que foram eliminados. São os casos de Shakhtar Donetsk, Lazio e Ajax. O time ucraniano, mesmo em casa, perdeu por 2 a 1 para o Viktoria Plzen, da República Checa. Os italianos, derrotados em casa por 1 a 0, chegaram a fazer 3 a 2 no Ludogorets e estavam se classificando. Mas os búlgaros conseguiram a igualdade e a vaga com o brasileiro Juninho Quixadá aos 43 minutos do segundo tempo. Já os holandeses perderam duas vezes para o Red Bull Salzburg - 3 a 0 na ida e 3 a 1, nesta quinta, na Áustria.

Nos outros confrontos, os dois clubes de Sevilha, na Espanha, obtiveram a classificação e agora se enfrentarão nas oitavas de final. Na Rússia, o Betis, lanterna do Campeonato Espanhol, passou pelo Rubin Kazan com uma vitória por 2 a 0. Em casa, o Sevilla derrotou o Maribor, da Eslovênia, por 2 a 1, e garantiu a vaga. Por fim, o Basel ganhou do Maccabi Tel-Aviv por 3 a 0, na Suíça, e avançou.