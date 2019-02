Napoli e Valencia ganham fora e ficam perto de vaga na Liga Europa

Napoli e Valencia conquistaram nesta quinta-feira importantes vitórias na fase eliminatória da Liga Europa e ficaram mais perto de obterem vaga nas oitavas de final da competição. Na Suíça, o time italiano não teve dificuldades para derrotar o Zurique por 3 a 1, enquanto que o espanhol não foi vazado no triunfo sobre o Celtic por 2 a 0, mesmo jogando em Glasgow, na Escócia.

Em Zurique, o Napoli fez a sua "estreia" na Liga Europa com autoridade - o time foi eliminado na Liga dos Campeões ao terminar o seu grupo na terceira colocação. Logo aos 11 minutos, Insigne aproveitou uma falha bisonha do goleiro Yanick Brecher e abriu o placar. Pouco depois, aos 21, foi a vez do espanhol Callejón aproveitar um cruzamento da direita e fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, com tranquilidade, o Napoli foi pouco ameaçado pelo Zurique e se aproveitou dos contra-ataques para criar oportunidades. Em um deles, marcou o terceiro gol com o polonês Zielinski, aos 32 minutos. O time suíço ainda conseguiu diminuir o prejuízo com Kololli, em cobrança de pênalti, aos 38.

Também com autoridade, o Valencia não se importou com a pressão da fanática torcida do Celtic e marcou um gol em cada tempo para vencer. Pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, o russo Cheryshev completou um contragolpe perfeito para abrir o placar. Aos quatro da segunda etapa, Sobrino fez o segundo dos espanhóis, que levam grande vantagem para a partida de volta, na quinta-feira que vem, no estádio Mestalla, em Valência.

Outro clube da Espanha que ganhou como visitante foi o Villarreal. Em baixa no Campeonato Espanhol - está na zona de rebaixamento -, foi até Portugal e derrotou o Sporting Lisboa por 1 a 0. O gol, logo aos três minutos do primeiro tempo, foi marcado por Alfonso Pedraza.