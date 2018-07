Napoli empata com a Inter de Milão em casa e segue na frente no Italiano

O início perfeito do Napoli no Campeonato Italiano chegou ao fim neste sábado. Pela nona rodada da competição e em um confronto direto pela liderança, o time não conseguiu aproveitar o fator casa e não saiu de um empate por 0 a 0 com a Inter de Milão, no estádio San Paolo.

+ TEMPO REAL - Veja os lances da partida

+ Confira a tabela do Campeonato Italiano

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

Ainda assim, o Napoli segue em primeiro lugar no Campeonato Italiano com 25 pontos e uma vantagem de dois para a Inter de Milão. E eles não podem ser ultrapassados no complemento da rodada, neste domingo.

Além de serem os dois primeiros colocados, Napoli e Inter de Milão possuem, ao lado da Roma, as defesas menos vazadas do Campeonato Italiano, ambos com apenas cinco gols sofridos. E, neste sábado, os sistemas defensivos dos times sobressaíram em Nápoles, ainda que o time da casa tenha o melhor ataque da competição, com 26 gols marcados.

Foi exatamente o Napoli quem ditou o ritmo da partida no San Paolo. O time contou com os brasileiros Jorginho e Allan como titulares do seu meio-de-campo e parou no goleiro Handanovic, que liderou a defesa, com Miranda como titular - Eder também começou jogando, no ataque.

+ Southampton marca belo gol no fim e derrota o West Bromwich no Inglês

+ Bayern vence Hamburgo e iguala pontuação do líder Borussia Dortmund no Alemão

No primeiro tempo, a principal chance do Napoli foi com Insigne, de cabeça, que parou em Handanovic. E Mertens também não marcou graças ao goleiro adversário, já na etapa final. Apostando mais nos contra-ataques, a Inter teve grande chance no início do segundo tempo, com Vecino, que tocou na saída de Reina, mas viu Albiol evitar o gol quase em cima da linha, de cabeça.

Assim, a partida terminou sem gols. Pela décima rodada do Italiano, na terça-feira, a Inter de Milão vai receber a Sampdoria no San Siro. No dia seguinte, o Napoli será visitante contra o Genoa.

SAMPDORIA GOLEIA

No outro jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano, a Sampdoria massacrou o Crotone por 5 a 0, com gols de Gian Marco Ferrari, Fabio Quagliarella, Gianluca Caprari, Karol Linetty e Dawid Kownacki, em casa. O triunfo levou o time aos 17 pontos, em quinto lugar. O Crotone está na 16ª posição, com seis.