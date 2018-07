Napoli empata com a Udinese e deixa Juventus disparar

Com o resultado, o vice-líder foi a 52 pontos, ficando a uma distância de seis com relação à Juventus, faltando 12 rodadas para o fim do Italiano. O confronto direto entre os dois postulantes ao título acontece na sexta-feira, no San Paolo, casa do Napoli.

O problema para o ex-time de Maradona, que está em Nápoles, é a má fase. O Napoli não vence há cinco jogos, tendo empatado seus três últimos jogos pelo Italiano. Já a Juventus venceu três dos seus quatro últimos compromissos.

Jogando com os titulares depois de poupar a maioria deles no jogo de quinta na República Checa, o Napoli foi mais perigoso que a Udinese, mas parou em boa atuação do goleiro Padelli. O jogo também foi o primeiro do lateral Pablo Armero contra a Udinese, seu ex-time, que segue em nono lugar na competição.