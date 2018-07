Napoli empata com Fiorentina, atinge 3º jogo sem vitória e deixa Juventus escapar

O Napoli ganhou oito jogos seguidos até perder o confronto direto diante da Juventus e deixar a liderança escapar. Até agora, não se recuperou do revés. Nesta segunda-feira, no fechamento da 27 rodada do Campeonato Italiano, empatou em 1 a 1 com a Fiorentina, em Florença, e chegou ao terceiro jogo sem vitória, quinto se considerada também a eliminação na Liga Europa.

Ao conquistar apenas dois dos nove pontos possíveis nos confrontos contra Juventus, Milan e Fiorentina, na sua sequência mais difícil na competição, o Napoli viu o time de Turim não só assumir a liderança como disparar. A Juventus tem 61 pontos, contra agora 58 da equipe do técnico Maurício Sarri. A Fiorentina, com 53, divide o terceiro lugar com a Roma.

O lateral-esquerdo Marcos Alonso, formado na base do Real Madrid, foi de herói a vilão antes dos 10 minutos de jogo. Aos 6, Borja Valero bateu escanteio e ele fez de cabeça. No minuto seguinte, cortou muito mal um lançamento longo do Napoli e deu a bola nos pés de Higuaín, que só precisou rebater para o gol aberto, sem goleiro, empatando a partida. Foi o 25.º gol do artilheiro do Italiano.

O Napoli tinha mais posse de bola, mas a Fiorentina era mais perigosa, principalmente nos contra-ataques. O time da casa, entretanto, falhava nas finalizações. Na metade final do primeiro tempo, colocou duas bolas no travessão, com Kalinic e Tello.

Na volta do intervalo o jogo ficou mais aberto, com os dois times acelerando a partida para chegar mais rápido ao ataque. O Napoli teve duas chances de marcar aos 13, mas o goleiro romeno Tatarusanu fez duas ótimas defesas. Higuaín até balançou a rede aos 40, mas estava em posição de impedimento. Mertens ainda teve a chance de virar aos 46, mas voltou a parar no goleiro.

LAZIO TROPEÇA

Mais cedo, em Roma, a Lazio fez feio e perdeu por 2 a 0 para o Sassuolo. De pênalti, Bernardi abriu o placar e marcou seu sexto gol no campeonato. Na segunda etapa, o francês Defrel ampliou para o Sassuolo, que é sétimo colocado, com 41 pontos. A Lazio tem quatro a menos, em oitavo.