Napoli empata com Fiorentina e assume 2º lugar

Com o resultado, o Napoli subiu para a segunda colocação no Campeonato Italiano, com os mesmos 43 pontos da Lazio, que leva desvantagem nos critérios de desempate, e a cinco da líder Juventus. A Fiorentina, na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, chegou aos 36 pontos.

Neste domingo, a Fiorentina abriu o placar da partida logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com um chute de fora da área do argentino Facundo Roncaglia. O Napoli reagiu e chegou ao empate com Edinson Cavani. O uruguaio fez o seu 16º gol neste Campeonato Italiano ao completar, de cabeça, um cruzamento do eslovaco Marek Hamsik.