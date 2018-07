Napoli empata com o Novara e fica em 5.º no Italiano

Com o ponto ganho em Novara, o Napoli chegou a 21 e está na quinta colocação. No entanto, está bem distante dos líderes: a Udinese tem 30, a Juventus tem 29 (e um joga a menos) e Milan e Lazio estão com 28 cada. Somente os três primeiros se classificam à principal competição de clubes do continente. Na situação em está atualmente, o time napolitano estaria garantido na Liga Europa.

Já o Novara, de volta à Série A italiana após 56 anos, só venceu duas vezes na temporada (uma delas contra a Internazionale) e está na zona de rebaixamento. É o 19.º e penúltimo colocado, com 11 pontos, só à frente do Lecce, que tem oito. E agora está três pontos atrás do Siena, o primeiro time fora da zona de degola.

No gramado sintético de Novara, o Napoli teve dificuldades para jogar contra o time da casa. Apesar da maior posse de bola, o máximo que conseguiu no primeiro tempo foi uma cabeçada de Maggio, que passou raspando a trave esquerda do gol dos mandantes.

Na segunda etapa, o Novara se aproveitou de uma bola parada para abrir o placar. Aos 24 minutos, Radovanovic acertou um belo chute da intermediária e contou com a falha dos zagueiros do Napoli, que abriram a barreira, para ver a bola entrar no canto esquerdo do goleiro Marco de Sanctis.

Sem o bom futebol do meia eslovaco Hamsik e do centroavante uruguaio Cavani, apagados na partida, o técnico Walter Mazzari resolveu colocar o atacante Mascara e o ala esquerdo colombiano Zuniga para ter mais força ofensiva. E deu certo aos 38 minutos, quando a jogada pelo lado esquerdo saiu dos pés de Zuniga e chegou ao argentino Lavezzi, que cruzou para dentro da área. Hamsik furou e a bola chegou à Dzemaili, que chutou forte no canto esquerdo baixo do gol do Novara para empatar a partida.