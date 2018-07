Napoli empata e fica a quatro pontos da líder Juventus no Italiano

NÁPOLES - O Napoli perdeu neste domingo uma excelente oportunidade de se aproximar da líder Juventus na luta pelo título do Campeonato Italiano. Em casa, no Estádio San Paolo, a equipe apenas empatou por 0 a 0 com a Sampdoria, em duelo válido pela 25ª rodada. Assim, permitiu que a equipe de Turim se mantenha com uma vantagem confortável.

No último sábado, a Juventus perdeu para a Roma por 1 a 0, fora de casa, mas mesmo assim permanece na liderança do Campeonato Italiano, com 55 pontos, quatro a mais do que o Napoli. Com campanha irregular, a Sampdoria está na zona intermediária da classificação, com 29 pontos.

Mesmo atuando em casa, o Napoli teve atuação ruim no primeiro tempo e só não sofreu um gol por causa das boas defesas do goleiro De Sanctis. A equipe cresceu na etapa final e criou diversas chances de gol, parou na trave em uma finalização de Hamsik e não conseguiu superar a defesa da Sampdoria.

Também neste domingo, o Genoa venceu a Udinese por 1 a 0, em casa. O Cagliari, como visitante, bateu o Pescara por 2 a 0, com dois gols de Sau. O Torino derrotou a Atalanta por 2 a 1, enquanto o Catania superou o Bologna por 1 a 0.