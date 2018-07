Napoli empata e fica longe da líder Juventus no Campeonato Italiano

ROMA - O Napoli desperdiçou uma chance, neste sábado, de ficar mais perto dos líderes do Campeonato Italiano. Na abertura da 17.ª rodada, a última deste ano de 2013, o time napolitano ficou no empate por 1 a 1 com o Cagliari, na Sardenha, e corre o risco de ver Juventus e Roma, que jogam neste domingo, abrirem vantagem na luta pelo título da temporada.

Com 36 pontos, o Napoli está tranquilo na terceira colocação. Mas teme agora que os seus rivais tenham sucesso no complemento da rodada. A líder Juventus, com 43 pontos, enfrenta a Atalanta, em Bérgamo, e a Roma, vice com 38, joga em casa contra o lanterna Catania. Já o Cagliari segue em posição intermediária na tabela de classificação, em 11.º lugar, com 20 pontos.

Em campo, o time da Sardenha começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos de jogo com o atacante brasileiro Nenê, que aproveitou uma falha do ala direito Maggio e chutou cruzado para balançar as redes. O Napoli conseguiu o empate 10 minutos depois em cobrança de pênalti bem batida pelo centroavante argentino Gonzalo Higuaín. E poderia ter vencido com um gol do espanhol Callejón, aos 35 da segunda etapa, mas a jogada foi mal anulada pela arbitragem.

No outro jogo deste sábado, a Udinese obteve uma importante vitória fora de casa sobre o Livorno por 2 a 1. Com 20 pontos, a equipe de Údine pulou da 14.ª para a 10.ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Lugar em que está o time da região da Toscana - 18.ª posição, com 13 pontos. Os gols dos visitantes foram de Nicolas López e Thomas Heurtaux e Luca Siligardi fez para o Livorno.