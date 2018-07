Napoli empata e fica mais distante dos líderes no Campeonato Italiano

ROMA - O Napoli bobeou em casa, nesta segunda-feira, e viu os líderes do Campeonato Italiano se distanciarem. Em uma rodada em que a líder Juventus e a vice Roma ganharam, o time napolitano tinha a obrigação de vencer o Genoa para seguir na cola. No entanto, mesmo diante de seus torcedores no estádio San Paolo, em Nápoles, sofreu um gol nos minutos final e ficou no empate por 1 a 1, no complemento da 25.ª rodada.

Com 51 pontos, o Napoli é o terceiro colocado e está agora 15 atrás da Juventus e seis da Roma, que ainda tem uma partida a menos - o duelo contra o Parma, no início deste mês, foi adiado para abril. Esta briga com a equipe da capital vale uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Genoa, com 32 pontos em 11.º lugar, ainda sonha com a classificação à Liga Europa.

Em campo, o Napoli tentou mostrar desde o início que queria a vitória de qualquer modo. Com chutes de longa e média distância, especialmente com o meia belga Mertens, assustaram o rival. E o gol napolitano saiu aos 18 minutos, marcado com sutileza pelo centroavante argentino Higuaín ao tocar na saída do goleiro ??? após receber lançamento do eslovaco Hamsik.

Com a vantagem, o Napoli passou a se resguardar um pouco e permitiu que o Genoa tentasse alguma coisa no ataque. Até o intervalo, o goleiro Pepe Reina não foi acionado, mas na segunda etapa o espanhol teve trabalho em alguns chutes de longe. O time da casa parecia conformado com a vitória magra e foi castigado no final com um gol de falta de um napolitano. Aos 39 minutos, o atacante Calaiò, cria do Napoli, empatou o jogo em cobrança perfeita no canto esquerdo.

O resultado só não foi mais desastroso para o Napoli porque, um pouco mais cedo nesta segunda, a Fiorentina ficou no empate por 2 a 2 com o Parma, fora de casa. O time de Florença, em quarto lugar com 45 pontos, briga com os napolitanos pela terceira vaga da Itália na Liga dos Campeões - o classificado tem de jogar uma fase preliminar antes da de grupos.