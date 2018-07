Napoli empata em casa e fica longe dos líderes na Itália

Com o resultado, o Napoli chegou a 28 pontos, na sexta colocação, e ficou 10 atrás da líder Juventus. O Milan, segundo colocado, tem 37 e a Udinese, a terceira e que fecha o grupo dos que hoje estariam classificados à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, tem 35. Logo atrás estão Lazio (33) e Internazionale (32), que venceram nesta rodada.

O Bologna - agora com 19 pontos, na perigosa 16.ª posição - mostrou desde o início que daria trabalho para o Napoli. Mesmo sem ter a maior posse de bola, o time visitante incomodava nos contra-ataques e foi desta maneira que saiu na frente no placar, aos 14 minutos do primeiro tempo. O atacante Acquafresca recebeu um belo passe no meio da área napolitana e só teve o trabalho de tocar para o gol na saída do goleiro Marco de Sanctis.

Nervoso com a desvantagem, o Napoli não conseguia concluir as suas jogadas de ataque na primeira etapa da partida. Sempre o último toque na bola para o arremate era defeituoso e ela não chegava com perfeição para a conclusão do uruguaio Cavani ou do macedônio Pandev.

Pouco depois da volta do intervalo, o Napoli teve a entrada do ala colombiano Zúniga, que deu mais velocidade pela direita. A posse de bola era toda dos napolitanos, que chegaram ao empate em um lance fortuito. Aos 25 minutos, o zagueiro Perez colocou a mão na bola e o árbitro marcou o pênalti. Cavani bateu no meio do gol e empatou o duelo, que teve muita emoção até o final, mas sem alteração no placar.