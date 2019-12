Napoli empata em Údine e completa sete jogos seguidos sem vitória no Italiano

O Napoli continua sem rumo no Campeonato Italiano. Neste sábado, o time do sul do país completou sete partidas seguidas sem vitória na competição ao empatar com a Udinese por 1 a 1, fora de casa. Não por acaso, o atual vice-campeão nacional está cada vez mais longe da briga por um lugar na Liga dos Campeões da Europa.

O empate levou o Napoli a 21 pontos na classificação do Italiano, permanecendo na sétima colocação. São oito pontos a menos do que a Roma, equipe que ocupa atualmente a quarta posição do campeonato - os quatro primeiros se classificam para a principal competição de clubes do mundo. Ironicamente, no torneio europeu os napolitanos estão fazendo boa campanha nesta temporada. O time é vice-líder do Grupo E e vai avançar para as oitavas de final se vencer o fraco Genk, em casa, na terça-feira.

Em casa, a Udinese saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Lasagna, que recebeu um passe longo de Fofana e chutou com firmeza na saída do goleiro Meret. Na etapa final, o Napoli chegou ao empate quando o polonês Zielinski, dentro da área, mandou para o fundo da rede um chute cruzado de esquerda.

Também neste sábado, a Atalanta derrotou o Verona por 3 a 2, em casa, e colou no grupo dos quatro primeiros colocados. A equipe de Bérgamo é a sexta colocada, com 28 pontos, apenas um a menos do que a Roma.

A torcida da Atalanta teve de sofrer um bocado até comemorar a vitória. A equipe esteve duas vezes atrás no marcador e só conseguiu anotar o gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. Di Carmine marcou os dois tentos do Verona, enquanto Malinovsky e Muriel, este na cobrança de um pênalti, empataram a partida duas vezes.

Aos 47 minutos, saiu o gol da vitória: a bola foi jogada na área do Verona, o zagueiro brasileiro Rafael Tolói ajeitou e Djimsiti, cara a cara com o goleiro, soltou uma bomba indefensável. Àquela altura, a Atalanta tinha um jogador a mais em campo, uma vez que Dawidowicz fora expulso aos 40 minutos da etapa final.