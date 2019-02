Napoli empata fora de casa e Juventus pode ampliar vantagem no Italiano

O Napoli desperdiçou neste sábado boa oportunidade de se aproximar da líder Juventus, na tabela do Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, o time de Nápoles ficou no 0 a 0 com a Fiorentina e abriu espaço para a equipe de Turim ampliar ainda mais a vantagem na primeira colocação.

Com o tropeço, o Napoli chegou aos 52 pontos, contra 60 da Juventus, que ainda enfrentará o Sassuolo no domingo, fora de casa, e poderá abrir 11 pontos de vantagem na liderança. Já a Fiorentina ocupa o nono posto da classificação, com 32 pontos, ainda fora da briga pela vaga nas competições europeias da próxima temporada.

O revés em seu quarto jogo consecutivo como mandante sem marcar gols foi péssimo para o Napoli em razão do que foi a partida. Claramente superior ao adversário, o visitante criou ao menos seis boas chances de gol, mas não as aproveitou.

Lorenzo Insigne, Jose Callejon e Dries Mertens foram os responsáveis pelas oportunidades mais claras de gol. Diante do ímpeto ofensivo do Napoli, o goleiro Alban Lafont acabou se tornando o principal jogador da Fiorentina na partida.

Nos minutos finais, o Napoli ainda teve a oportunidade de jogar com um jogador a mais em campo em razão da lesão sofrida por German Pezzella. Ele deixou o gramado com dores quando a Fiorentina já havia feito as suas três substituições. Mesmo com a vantagem numérica, o Napoli não conseguiu balançar as redes.