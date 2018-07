Napoli, Everton e Feyenoord avançam na Liga Europa

A Liga Europa conheceu nesta quinta-feira mais alguns classificados de forma antecipada à segunda fase, que já será eliminatória. Pela quinta rodada da fase de grupos, equipes tradicionais em seus países conseguiram bons resultados e já carimbaram uma vaga na próxima etapa da competição com uma rodada de antecedência. São os casos de Napoli, Fiorentina (ambos da Itália), Everton (Inglaterra) e Feyenoord (Holanda).

De forma convincente, o Everton usou o que tem de melhor para derrotar o Wolfsburg, na Alemanha, por 2 a 0. Com o camaronês Samuel Eto'o, o goleiro norte-americano Tim Howard e os atacantes belgas Romelu Lukaku e Kevin Mirallas em campo, o time de Liverpool se impôs e ganhou com um gol em cada tempo - Lukaku e Mirallas marcaram.

Com o empate entre Krasnodar e Lille por 1 a 1, na Rússia, o Everton já garantiu até a primeira colocação do Grupo H, com 11 pontos, e apenas cumpre tabela contra os russos, eliminados com 3. O Wolfsburg, com 7 pontos, joga pelo empate na França contra o Lille, que tem 4, para avançar.

Na República Checa, o Napoli segurou o empate sem gols com o Sparta Praga e se classificou. Ambos têm 10 pontos na liderança, mas o clube italiano leva vantagem no desempate. Na Eslováquia, o Young Boys bateu o lanterna Slovan Bratislava por 3 a 1 e chegou a nove pontos. Como o Young Boys receberá os checos, na Suíça, na última rodada, o Napoli já se garantiu e joga por uma vitória em casa contra os eslovacos para terminar o Grupo I na primeira colocação.

Na mesma situação do clube italiano está o Feyenoord, que mostrou força ao bater em casa o Sevilla, atual campeão da Liga Europa, por 2 a 0. O time holandês assumiu a ponta do Grupo G, com nove pontos, se classificou antecipadamente e deixou a segunda vaga para a disputa entre o clube espanhol e o Rijeka, da Croácia, que bateu o Standard Liège, da Bélgica, por 2 a 0.

Por fim, na França, a Fiorentina derrotou o Guingamp por 2 a 1 e conseguiu a vaga e a primeira colocação do Grupo K, agora com 13 pontos. Com 7 estão empatados os franceses e o PAOK Thessaloniki - bateu o Dínamo Minsk por 2 a 0, na Bielo-Rússia -, que se enfrentarão na Grécia, na última rodada, para definir o segundo classificado.

Os outros resultados desta quinta foram: AaB Aalborg (Dinamarca) 1 x 0 Steaua Bucareste (Romênia), Dynamo de Kiev (Ucrânia) 2 x 0 Rio Ave (Portugal), Lokeren (Bélgica) 1 x 0 Legia Varsóvia (Polônia) e Trabzonspor (Turquia) 3 x 1 Metalist Kharkiv (Ucrânia).