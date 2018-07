Napoli faz 2 a 0 no Nice e abre vantagem na Liga dos Campeões; Sevilla ganha fora

O Napoli conseguiu nesta quarta-feira uma boa vantagem na luta por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No estádio San Paolo, em Nápoles, pela rodada de ida da fase de playoffs, o time italiano derrotou o Nice por 2 a 0 e pode até perder para se classificar. Os gols, um em cada tempo, foram marcados pelo atacante belga Dries Mertens e pelo volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho.

Na próxima terça-feira, em Nice, no sul da França, o Napoli pode perder até por um gol de diferença ou dois, caso marque ao menos um, para avançar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube francês terá de correr atrás do prejuízo e vencer por três ou mais gols de vantagem. Um novo 2 a 0, para o Nice, levará o confronto para a prorrogação e, caso seja necessário, disputa por pênaltis.

Em campo, o Napoli imprimiu o seu estilo de jogo do primeiro ao último minuto. Na busca pela posse de bola e toques rápidos com o trio de atacantes formado por Lorenzo Insigne, José Callejón e Mertens, o time italiano criou chances atrás de chances e conseguiu dois gols. O primeiro, aos 13 minutos do primeiro tempo, veio em uma jogada pela esquerda, na qual o belga recebeu livre na área e bateu cruzado. O segundo, aos 25 da segunda etapa, saiu em uma cobrança de pênalti de Jorginho.

O Nice, passando por um péssimo início de temporada - perdeu nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês -, levou perigo apenas em contra-ataques, mas que pouco assustaram o goleiro espanhol Pep Reina, que não fez qualquer defesa na partida. O time francês não contou nesta quarta-feira com seus dois principais jogadores - o atacante italiano Mario Balotelli e o meia holandês Wesley Sneijder.

Quem também obteve um bom resultado nesta rodada de ida foi o Sevilla. Debaixo de muita chuva na Turquia, o time espanhol derrotou o Istanbul Basaksehir por 2 a 1 e levou a vantagem do empate e da derrota por 1 a 0 para o duelo da próxima terça, na Espanha. Sergio Escudero abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo. Na segunda etapa, Eljero Elia empatou em rápido contra-ataque aos 19 minutos, mas o atacante Wissam Ben Yedder, de letra, recolocou o Sevilla na frente aos 39.

OUTROS JOGOS - Mais três confrontos foram abertos nesta quarta-feira. Quem mais se aproximou da vaga na fase de grupos foi o Celtic, da Escócia, que em Glasgow goleou o Astana, do Casaquistão, por 5 a 0. Para azar dos casaques, dois gols foram contra - o primeiro, de Evgeniy Postnikov, e o quinto de, Igor Shitov. O centroavante Scott Sinclair marcou duas vezes para os escoceses.

Em duelos mais equilibrados, Olympiakos (Grécia) e Hapoel Beer Sheva (Israel) saíram na frente com vitórias por 2 a 1 como mandantes contra Rijeka (Croácia) e Maribor (Eslovênia).