Napoli faz homenagem após morte do ídolo Maradona: 'Para Sempre. Obrigado, Diego'

A morte do craque Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, na Argentina, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, pegou todos de surpresa. Através das redes sociais, os perfis oficiais de Napoli e Barcelona, dois dos clubes por onde o argentino jogou na Europa e o consideram como um ídolo eterno, lamentaram a morte de um dos principais jogadores da história do futebol.

"Todos esperam palavras nossas, mas quais delas descrevem uma dor como a que estamos vivendo? Momento de lágrimas, e depois algumas palavras. Descanse em paz, Diego", publicou o Napoli em sua conta oficial no Twitter, onde o distintivo do clube, de cor azul, foi trocado para um todo preto. "Para Sempre. Obrigado, Diego", foi o escrito em outro post.

Assim como na Argentina, Maradona é considerado um Deus pelo torcedores do Napoli. Ele foi contratado junto ao Barcelona em 1984 e jogou no time do sul da Itália até 1991. O craque conquistou dois títulos do Campeonato Italiano (1986/1987 e 1989/1990), um da Copa da Uefa (1988/1989), um da Copa da Itália (1986/1987) e um da Supercopa da Itália (1990).

Per Sempre Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Na Espanha, o Barcelona também prestou suas homenagens a Maradona. "O FC Barcelona expressa os seus mais sentidos pêsames pela morte de Diego Armando Maradona, jogador do Barça (1982-84) e lenda do futebol mundial. Descanse em paz, Diego", escreveu o clube catalão no Twitter, onde também foi postado um vídeo com gols do argentino pela equipe.

A morte de Maradona aconteceu horas antes da rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A Uefa comunicou que todas as oito partidas do dia, assim como toda a rodada da Liga Europa nesta quinta, terá um minuto de silêncio para homenagear Maradona. Inclusive o Napoli entrará em campo nesta quinta para enfrentar o Rijeka, da Croácia, no estádio San Paolo, em Nápoles.