Napoli ganha da Fiorentina e depende de suas forças para ir à Liga dos Campeões

O Napoli depende apenas de uma vitória sobre o Verona, na última rodada do Campeonato Italiano, para se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões. Neste domingo, o time foi até Florença e desbancou a Fiorentina, por 2 a 0, subindo para a terceira colocação e dando enorme passo para obter a classificação.

Com a vitória da Juventus sobre a campeã Internazionale, no sábado, o time napolitano despencou para quinto, fora da zona de classificação à Liga dos Campeões e, portanto, entrou em campo pressionado fora de casa. Era vencer ou ficar em situação delicada na disputa. Inter e Atalanta estão garantidas e os napolitanos, com Juventus e Milan, disputam outras duas vagas.

O começo do jogo foi duro, com os mandantes jogando bem e chegando com perigo na frente. Em 45 minutos, o Napoli pouco fez e sabia que tinha de retornar do intervalo com nova postura. O equilíbrio prevaleceu até os 10 minutos da etapa final, quando o árbitro assinalou pênalti para o Napoli.

Muita reclamação pelo lance e expulsão do goleiro reserva Dragowski, titular em outras partidas. Insigne bateu para defesa de Terracciano. Mas abriu o marcador no rebote. O gol foi uma ducha de água fria na equipe de Florença.

Atrás do placar, a Fiorentina não se encontrou mais na partida e ainda levou novo baque, com Piotr Zielinski ampliando. A boa vantagem fez o Napoli apenas administrar a posse de bola e segurar o resultado até o fim.

Com 76 pontos e na terceira posição provisória, já que pode ser ultrapassado pelo Milan (75) neste domingo, o Napoli precisará se vingar do Verona para obter a sonhada vaga à Liga dos Campeões mais uma vez. No primeiro turno, perdeu por 3 a 1 no Marcantonio Bentegodi. Agora, basta um 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, no próximo fim de semana.