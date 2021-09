Napoli ganha do Cagliari por 2 a 0, segue com 100% e retoma liderança do Italiano

Em seu melhor início de temporada em cinco anos, o Napoli segue imbatível no Campeonato Italiano. Após duas goleadas como visitante por 4 a 0 sobre Udinese (na última segunda-feira) e Sampdoria (na quinta), a semana foi encerrada neste domingo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Com seis vitórias em seis rodadas, mantém os 100% de aproveitamento e retoma a liderança isolada.

Com 18 pontos, o Napoli deixa para trás o Milan, que no sábado havia chegado aos 16 com a vitória sobre o Spezia. A Internazionale, atual campeã, está em terceiro lugar com 14. O Cagliari, com apenas dois pontos, está na 19.ª e penúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Em campo, o Napoli impôs o seu jogo de posse de bola e rapidez na troca de passes. Logo aos 11 minutos, o centroavante nigeriano Victor Osimhen abriu o placar ao completar cruzamento do polonês Zielinski. Esse foi o quarto gol do atacante no Campeonato Italiano, todos nessa semana - dois contra a Sampdoria e um contra a Udinese.

Na segunda etapa, o Napoli manteve o seu estilo de jogo e não deu qualquer chance de reação ao Cagliari. Aos 12 minutos, Osimhen fez grande jogada pela direita e foi derrubado na área pelo zagueiro uruguaio Diego Godín. Na cobrança, o atacante Lorenzo Insigne cobrou no meio do gol e garantiu mais uma vitória napolitana.

CLÁSSICO ROMANO

Neste domingo, Lazio e Roma protagonizaram mais um grande jogo no dérbi da capital italiana. A partida terminou com vitória da Lazio por 3 a 2, com gols marcados por Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson para a equipe do lado azul, e Ibañez e Veretout para o lado vermelho.

A Lazio conseguiu abrir o placar contra a Roma já no início do confronto, aos 10 minutos. Milinkovic-Savic fez o primeiro após receber assistência de Felipe Anderson e a equipe conseguiu aumentar a sua vantagem nove minutos depois com gol de Pedro.

Ainda na primeira etapa, a Roma conseguiu diminuir a sua desvantagem no placar com um gol marcado perto dos minutos finais. Aos 41, Veretout deu a assistência para o gol do zagueiro brasileiro Roger Ibañez, ex-Fluminense.

No segundo tempo, a Lazio conseguiu aumentar a sua vantagem e fazer o seu terceiro gol na partida. Aos 18 minutos, o atacante Ciro Immobile concedeu uma assistência para o brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos, colocar a bola dentro da rede.

Pouco tempo depois do gol de Felipe Anderson, a Roma conseguiu uma boa oportunidade para voltar ao jogo. Um pênalti foi marcado para a equipe treinada pelo português José Mourinho e, na cobrança, Veretout descontou para o time.

OUTROS JOGOS

A rodada deste domingo teve mais três partidas. Os resultados foram: Empoli 4 x 2 Bologna, Udinese 0 x 1 Fiorentina e Sassuolo 1 x 0 Salernitana.