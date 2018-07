Napoli ganha e avança à semifinal da Copa da Itália

Na luta por uma vaga na final da Copa da Itália, o Napoli enfrentará o Siena, que pela primeira vez em sua história conseguiu a classificação à penúltima fase da competição ao derrotar o Chievo Verona por 1 a 0, em Verona. O gol salvador da equipe da Toscana, que faz uma campanha irregular no Campeonato Italiano e luta para fugir do rebaixamento, foi marcado por Destro, aos 9 minutos do segundo tempo.

Ao contrário das fases anteriores e da grande final, sempre marcada para o estádio Olímpico, em Roma, as semifinais são jogadas em partidas de ida e volta. Os duelos entre Napoli e Siena serão jogados em 8 de fevereiro e 21 de março. No outro lado da chave, a Juventus - que eliminou a Roma com uma vitória por 3 a 0, na última terça, em Turim - enfrenta quem passar de Milan e Lazio, que jogam nesta quinta, em Milão.

Em campo, nesta quarta, o Napoli mostrou superioridade contra a Internazionale. No primeiro tempo, o time da casa dominou as ações e perdeu duas chances claras de gol com o ala direito Maggio e o volante uruguaio Gargano, que pararam nas defesas do goleiro reserva Castelazzi - o brasileiro Julio Cesar ficou no banco de reservas por opção do técnico Claudio Ranieri.

Na segunda etapa, o esforço do Napoli foi recompensado logo aos cinco minutos no gol de pênalti marcado por Cavani. A falta foi feita pelo volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que pode estar se transferindo da Internazionale para o Paris Saint-Germain, da França.

Mesmo com a vantagem no placar, o Napoli seguiu mandando no jogo e teve mais oportunidades de marcar. Não fez e começou a sofrer pressão da Internazionale, que teve uma grande chance com Zarate, aos 42 minutos. Na base dos contra-ataques no final da partida, o time napolitano chegou ao segundo gol, novamente com Cavani.