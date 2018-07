Napoli ganha e fica perto de vaga direta na Liga dos Campeões; Juventus perde Com mais um gol do artilheiro Gonzalo Higuain, o Napoli venceu neste domingo e está muito perto de assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No estádio Olímpico, em Turim, o time napolitano derrotou o Torino por 2 a 1 e se manteve na segunda colocação do Campeonato Italiano, a apenas uma rodada do final.