Napoli ganha e mantém vivo sonho de vaga na Liga dos Campeões

O Napoli derrotou o Cagliari por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, e manteve vivo o sonho de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Com o resultado, os visitantes foram a 53 pontos, na quarta colocação, a cinco da Roma, a terceira colocada e última equipe que se garante no torneio europeu. O time da casa é o penúltimo colocado, com 21 pontos.

Embalados pela goleada por 4 a 1 sobre o Wolfsburg, fora de casa, pela Liga Europa, o Napoli não deu chances para o Cagliari. Abriu o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo com Callejon e ampliou aos 45 com o gol contra de Balzano. Aos 15 do segundo tempo, Manolo Gabbiadini fez o terceiro.

Agora o Napoli volta a se concentrar no jogo de volta com o Wolfsburg pela Liga Europa. Na quinta-feira, recebe a equipe alemã pelas quartas de final. Já o Cagliari visita a Fiorentina no domingo pelo Italiano.

A Roma, por sua vez, vacilou e ficou no empate por 1 a 1 com a Atalanta em casa e desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança. Totti abriu o placar para os anfitriões aos 3 minutos do primeiro tempo, mas German Denis deixou tudo igual ainda na etapa inicial, aos 23. Com o resultado, a equipe da capital italiana continua com os mesmos 58 pontos da Lazio, a segunda colocada, mas tem pior saldo de gols. A Juventus lidera a competição, com 73. A Atalanta é a 17ª colocada, com 30.

Em outro jogo deste domingo, o Palermo (11º) venceu o Genoa (7º) por 2 a 1, em casa, com dois gols de Chochev. Falque descontou. Já o Empoli (15º) empatou com o lanterna Parma por 2 a 2. Os duelos Verona (16º) x Udinese (14º) e Sassuolo (12º) x Torino (8º) terminaram empatados por 1 a 1.