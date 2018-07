Napoli ganha e se aproxima da líder Juventus na Itália

Agora com 30 pontos, o Napoli assumiu a vice-liderança provisória, apenas dois pontos atrás da Juventus, que no último domingo foi derrotada no clássico para o Milan por 1 a 0, em Milão. O gol da vitória napolitana foi marcado pelo meia eslovaco Hamsik, aos 28 minutos do segundo tempo.

Assim como o Napoli, quem pode se aproveitar para se dar bem na rodada é a Internazionale, que joga ainda nesta segunda contra o Parma, fora de casa. Se vencer, a equipe de Milão chegará aos 31 pontos e assumirá a segunda posição.

Em campo, o jogo disputado na Sardenha foi muito disputado e cheio de oportunidades de gol. No primeiro tempo, o Napoli perdeu duas delas com o atacante Insigne - uma delas bateu na trave - e o Cagliari teve uma. Na segunda etapa, o time da casa chegou a mandar uma bola no travessão do goleiro De Sanctis, mas sofreu o gol de Hamsik em uma falha de marcação dentro da área. O eslovaco ficou livre e só teve o trabalho de chutar colocado no canto esquerdo para marcar seu sexto gol no Campeonato Italiano.