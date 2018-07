Napoli ganha fora e sobe para 5.º; Inter perde em casa

Em Florença, o Napoli mostrou superioridade, mesmo jogando longe de seus domínios, derrotou a Fiorentina por 3 a 0 e ganhou muita confiança para o duelo contra o Chelsea, na próxima terça, em Nápoles. O grande destaque foi o centroavante uruguaio Edinson Cavani, autor dos dois primeiros gols. Agora com 15 no campeonato, o jogador sul-americano se aproximou do líder da artilharia, o italiano Di Natale, da Udinese, que tem 17. O argentino Lavezzi completou o placar com um gol de contra-ataque nos acréscimos do jogo.

Com a vitória, o Napoli conseguiu o segundo resultado positivo e subiu para o quinto lugar na tabela de classificação, com 37 pontos. Assim, o clube napolitano entra na zona de classificação para a Liga Europa e segue sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A Fiorentina, com 28 pontos, está na 11.ª colocação.

Diferentemente do Napoli, a Internazionale viveu uma sexta-feira de horror no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com uma atuação muito abaixo da expectativa, a equipe comandada pelo técnico Claudio Ranieri foi derrotada pelo Bologna por 3 a 0 e muito vaiada ao final da partida. O atacante Marco Di Vaio foi o destaque com dois gols ainda no primeiro tempo - Acquafresca completou o placar na segunda etapa.

O resultado negativo derrubou a Internazionale para a sexta colocação, com 36 pontos, sendo que ainda pode ser ultrapassada pela Roma, que tem um ponto a menos e joga neste domingo contra o Parma, em casa. Já o Bologna, em sua luta contra o rebaixamento, subiu para a 16.ª posição, agora com 25 pontos.