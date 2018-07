Napoli ganha no sufoco e avança na Liga Europa

Jogando em casa, o Napoli dependia de uma vitória simples para se classificar. E, apesar do sufoco, conseguiu o objetivo. Assim, o time italiano chegou aos sete pontos e ultrapassou o próprio Steaua Bucareste, terminando a disputa na segunda colocação do Grupo K. A outra vaga da chave foi para o Liverpool.

Já classificado antecipadamente para a próxima fase, o Liverpool entrou em campo nesta quarta-feira apenas para cumprir tabela. Assim, mesmo jogando em seu estádio, o time inglês não saiu do 0 a 0 com o Utrecht, o que foi suficiente para lhe assegurar a primeira colocação do Grupo K, com 10 pontos somados.

Quem também sofreu para avançar na Liga Europa foi o Sevilla. Jogando em casa, o time espanhol empatou com o Borussia Dortmund por 2 a 2, nesta quarta-feira, e assegurou a segunda colocação do Grupo J, com um ponto de vantagem sobre o rival alemão - 10 a 9. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain foi o outro classificado.

No jogo desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain visitou o Karpaty Lviv na Ucrânia e empatou por 1 a 1, o que o deixou com 12 pontos, na liderança do Grupo J.

No Grupo L, os dois times já classificados confirmaram o favoritismo e venceram seus jogos nesta quarta-feira, pela última rodada. O líder Porto derrotou o CSKA Sofia por 3 a 1, enquanto o vice-líder Besiktas ganhou do Rapid Viena por 2 a 0.

Agora, os últimos classificados da Liga Europa serão definidos nesta quinta-feira, quando acontecem 12 jogos. E na sexta haverá o sorteio dos confrontos eliminatórios da próxima fase da competição.