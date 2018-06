Napoli goleia a Lazio por 4 a 1 e reassume a liderança do Campeonato Italiano

Na briga de gato e rato entre Napoli e Juventus pelo título do Campeonato Italiano, o time napolitano se deu melhor neste final de semana e vai terminar a 24.ª rodada na liderança isolada. Neste sábado, um dia depois da equipe de Turim colocar pressão com a vitória fora de casa sobre a Fiorentina, os napolitanos enfrentaram a Lazio, no estádio San Paolo, em Nápoles, com a obrigação da vitória e ela veio de virada, com dificuldades, em uma goleada por 4 a 1.

+Milan domina o SPAL com facilidade e goleia fora de casa no Italiano

+ Tabela do Campeonato Italiano

Com 63 pontos, o Napoli voltou a ter um a mais que a Juventus na tabela de classificação. O time napolitano, com apenas uma derrota na competição, está agora com 11 partidas de invencibilidade, sendo oito vitórias seguidas. O problema é que o time de Turim também está com a mesma série de 11 jogos sem perder, com os mesmos oito triunfos consecutivos.

Neste meio de semana, ambos terão de esquecer o Campeonato Italiano e se focarem nas competições europeias. Nesta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final, a Juventus receberá o Tottenham, em Turim. Na quinta, o Napoli jogará em casa contra o RB Leipzig, da Alemanha, pela primeira partida da segunda fase eliminatória - anterior às oitavas de final - da Liga Europa. No outro domingo, os dois retomarão a disputa - os napolitanos como mandantes contra o SPAL e a equipe alvinegra no clássico local contra o Torino como visitante.

Em campo, o jogo começou elétrico e logo aos três minutos a Lazio abriu o placar. O centroavante Ciro Immobile cruzou da direita e o zagueiro holandês De Vrij deu um leve toque na pequena área para marcar. O Napoli, nervoso, tentava imprimir o seu jogo de toque de bola e pressão na marcação e criou boas chances com Insigne. Mas só conseguiu o empate aos 45 com o atacante espanhol Callejón, que recebeu lançamento na área e, livre, tocou na saída do goleiro Strakosha.

No segundo tempo, mais calmo, o Napoli foi para cima e novamente criou boas chances antes obter a virada. Aos 12 minutos, após cruzamento de Callejón na área, o zagueiro brasileiro Wallace tentou afastar e empurrou a bola para o fundo do gol. No lance seguinte, aos 14, o lateral-esquerdo português Mário Rui chutou de longe e a bola desviou no meia polonês Zielinski para entrar e fazer 3 a 1. Eficiente no ataque, os napolitanos ainda puderam comemorar o belo gol do atacante belga Dries Mertens, aos 28, para definir a goleada.

Também neste sábado, em Crotone, a Atalanta arrancou um empate por 1 a 1 contra o Crotone. Com 37 pontos, a equipe de Bérgamo luta por vaga na próxima edição da Liga Europa e está na oitava colocação, um ponto atrás da sexta Sampdoria. O time mandante, brigando contra o rebaixamento, é o 17.º colocado com 21 pontos - quarto a mais que o SPAL, o primeiro dentro da degola.