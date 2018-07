Napoli goleia Fiorentina e mantém sonho do título no Campeonato Italiano

O Napoli segue vivo na disputa pelo título do Campeonato Italiano e, principalmente, pelo vice-campeonato. Neste sábado, logo após a Roma vencer o Chievo por 5 a 3, a equipe napolitana não deixou por menos e goleou a Fiorentina por 4 a 1, em casa, pela penúltima rodada da competição.

O resultado deixou o Napoli na terceira colocação com 83 pontos, um a menos do que a Roma e dois do que a líder Juventus, que pode sagrar-se campeã no domingo, se vencer o Crotone em Turim. Já a Fiorentina é a sétima com 59 pontos. E se não levar o título, o segundo lugar também é importante, pois renderia uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar do triunfo da Roma mais cedo, o Napoli ignorou a pressão, aproveitou o apoio da torcida e dominou a Fiorentina desde o início, facilitando um jogo que poderia ser complicado, devido à qualidade do adversário.

Logo aos oito minutos, o defensor senegalês Kalidou Koulibaly abriu o placar e pavimentou o caminho para a goleada, que começou a tomar forma aos 36, quando o meia-atacante Lorenzo Insigne fez o segundo.

Já aos 12 da etapa final, o atacante belga Mertens fez o terceiro e praticamente sacramentou o triunfo. O esloveno Josip Ilicic ainda descontou aos 15, mas Mertens marcou novamente quatro minutos depois e decretou a importante goleada do Napoli. Foi o seu 27º gol no Italiano, o que o deixou a um do artilheiro da competição, o bósnio Edin Dzeko, da Roma.