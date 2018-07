Napoli goleia fora e encaminha vaga às oitavas da Liga Europa

Com cinco times classificados, a Itália se destaca na primeira fase de mata-matas da Liga Europa. Na primeira leva de jogos desta quinta-feira, três italianos entraram em campo. E o destaque ficou por conta do Napoli, que fez 4 a 0 no Trabzonspor, na Turquia, e praticamente encaminhou a vaga nas oitavas de final. A Roma, em casa, ficou no 1 a 1 com o Feyenoord, da Holanda.

A conta do Napoli poderia ser ainda maior porque o belga Mertens perdeu um pênalti no fim do segundo tempo. Mas dificilmente o gol fará falta no jogo de volta, quinta-feira que vem, no San Paolo. Afinal, o Trabzonspor tem que ganhar por cinco gols de saldo.

Nesta noite na Turquia, Henrique fez o primeiro em um lance esquisito. Após rebote do goleiro, ele teve reflexo para cabecear uma bola que ia contra sua cara e mandou para o gol. Higuaín fez o segundo, Gabbiadini marcou o terceiro e Zapata fechou a conta nos acréscimos.

Em Roma, muita confusão antes do jogo, com os hooligans do Feyenoord, um dos grupos mais violentos da Europa, entrando em confronto com a polícia no centro histórico da capital italiana. Em campo, Gervinho abriu o placar com um gol de placa, aos 22 minutos, e o Feyenoord empatou no segundo tempo, com Kazim-Richards pegando rebote de uma defesaça de Skorupski.

O outro italiano a entrar em campo, o Torino recebeu o Athletic de Bilbao e ficou no empate em 2 a 2. O veterano Maxi López, ex-Grêmio, fez os dois gols do time de Turim, que teve Quagliarella e Amauri no banco.

Na Suíça, o Everton deu grande passo para ficar com a vaga nas oitavas ao virar sobre o Young Boys e golear por 4 a 1. O belga Lukaku marcou três gols e foi o artilheiro da rodada.

Vice-líder do Alemão, o Wolfsburg se saiu bem em casa e ganhou do Sporting por 2 a 0 e vai em vantagem para a volta, em Portugal. Time do brasileiro Felipe Gedoz, o Club Brugge, líder do Campeonato Belga, fez 3 a 1 no Aalborg, na Dinamarca.

Na estreia do ex-cruzeirense Egídio, o Dnipro, da Ucrânia, fez 2 a 0 no Olympiakos, do zagueiro Felipe Santana. Douglas, ex-Vasco, também jogou. Já Hulk fez o gol da vitória do Zenit sobre o PSV, por 1 a 0, na Holanda.