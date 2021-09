Napoli goleia Sampdoria por 4 a 0, segue com 100% e retoma liderança do Italiano

Em seu melhor início de temporada em cinco anos, o Napoli segue imbatível no Campeonato Italiano. Três dias depois de fazer 4 a 0 na Udinese, em Údine, o time comandado pelo técnico Luciano Spaletti aplicou nesta quinta-feira mais uma goleada fora de casa, desta vez em Gênova, no estádio Luigi Ferraris, anotando o mesmo placar contra a Sampdoria. Com cinco vitórias em cinco rodadas, mantém os 100% de aproveitamento e retoma a liderança isolada.

Com 15 pontos, o Napoli deixa para trás novamente os rivais de Milão - Internazionale e Milan -, que estão com 13 cada depois de vencerem Fiorentina (3 a 1, na terça-feira, em Florença) e Venezia (2 a 0, na quarta, em Milão), respectivamente. A Sampdoria, com cinco pontos, está na 13.ª colocação, muito perto da zona de rebaixamento.

Em campo, o Napoli impôs o seu jogo de posse de bola e rapidez na troca de passes. Logo aos 10 minutos, o centroavante Victor Osimhen abriu o placar ao completar lançamento de Insigne. Até conseguir ampliar para 2 a 0, aos 39, o Napoli contou com três grandes defesas do goleiro colombiano Ospina, que teve o seu trabalho recompensado com o belo gol do meia espanhol Fabian Ruiz, em um chute colocado da entrada da área.

Na segunda etapa, o Napoli manteve o seu estilo de jogo e não deu qualquer chance de reação à Sampdoria. Aos cinco minutos, Osimhen marcou o seu segundo gol ao aproveitar, na grande área, um cruzamento de Hirving Lozano. Em dia de garçom, o atacante mexicano fez mais uma assistência, desta vez para o tento do polonês Zielinski, aos 14.

EM TURIM

No Estádio Olímpico de Turim, a Lazio contou com um gol de pênalti de seu artilheiro, o centroavante Ciro Immobile, aos 47 minutos do segundo tempo para arrancar um empate por 1 a 1 contra o Torino. Pjaca havia aberto o placar para o time da casa, aos 31 da segunda etapa.

Com o resultado, a Lazio está na sétima posição com oito pontos. Tem um a mais que o Torino, que ocupa o 10.º lugar na tabela de classificação.